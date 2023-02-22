Товарооборот ЕАЭС достиг исторического рекорда

Товарооборот Евразийского экономического союза достиг исторического рекорда. Он в 2022 году достиг свыше 80 с половиной млрд долларов. В частности, объемы экспорта в ЕАЭС на 10 млрд долларов нарастили Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Евразийского банка развития. Так, поставки нашей страны в Союз выросли почти на 2 млрд, Армении – на 1,6 млрд, Беларуси – 5 с половиной млрд, Кыргызстана – на 646 млн в американской валюте.