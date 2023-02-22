Свыше 29 млн тонн нефти добыли на месторождении Тенгиз в 2022 году

Свыше 29 млн тонн нефти добыли в прошлом году на месторождении Тенгиз. Это примерно 1/3 от общего объема сырого «черного» золота в республике. Об этом сообщает крупнейшее нефтедобывающее предприятие страны. По данным компании, показатели добычи в 2022 году увеличились на 10% по сравнению с 2021-ым.

Напомним, в последнем отчете ОПЕК представил прогноз, связанный с нашей страной. В нем говорилось, что в 2023 году Казахстан будет добывать на 160 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки больше. И это произойдет за счет роста объемов, в том числе на Тенгизе, а также Кашагане и Карачаганаке.