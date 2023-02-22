А. Смаилову представили доклад о ходе подготовки к весенне-полевым работам

Посевную кампанию в этом году проведут качественно и в сроки. Об этом заверил Премьер-министра глава профильного ведомства Ербол Карашукеев. На заседании Правительства он представил Алихану Смаилову доклад о ходе подготовки к весенне-полевым работам. По его словам, общая посевная площадь в стране в этом году составит порядка 23 с половиной миллионов гектаров. На 117 тысяч гектаров увеличатся посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых – на 36 с половиной тысяч и на 6,7 тысяч гектар станет больше плантаций под сахарную свеклу. Вместе с этим, добавил Карашукеев, незначительно сократятся площади посева некоторых масличных культур, в том числе – сафлора, сои и горчицы. Связано это, подчеркнул министр, с изменением конъюнктуры рынка.

В ходе выступления также было отмечено, что с начала и до середины февраля на большей части республики осадки выпадали неравномерно. В связи с этим, предупредил Ербол Карашукеев, сельхозтоваропроизводителям необходимо продолжить работы по накоплению и сдерживанию влаги в почве. Между тем глава Правительства добавил, что на предстоящую посевную компанию в этом году выделено 140 млрд тенге.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

– Выделено 413 тыс. тонн льготного дизтоплива. Предусмотрено 20 млрд тенге на форвардный закуп и 87 млрд тенге в виде субсидий. Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует принять все необходимые меры по своевременному проведению весенне-полевых работ.