Казахстан и Узбекистан реализуют проекты в транспортной сфере

Новые проекты в транспортной сфере планируют реализовать Казахстан и Узбекистан. Один из них – строительство новой железнодорожной линий «Дарбаза – Мактаарал».

Стороны уверены, что она позволит разгрузить пункт пропуска «Сарыағаш» и привлечь дополнительный грузопоток до 10 млн тонн в год. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. Кроме того, республики в сфере промышленной кооперации реализуют 42 совместных проекта на сумму свыше 2 млрд долларов. Из них на территории нашей страны – 29, в Узбекистане – 13.