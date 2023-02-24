Освоение трех нефтяных месторождений начнется в Казахстане

Освоение трех нефтяных месторождений (Каламкас-море, Хазар и Ауэзов) начнется в Казахстане. Об этом сообщает акимат Мангистауской области. По их информации, первая добыча на Каламкас-Хазар стартует в конце 2028 года.

Строительство его морской платформы намечено на 2024 год. А работы по проектированию будут вестись в 2023 году. Отметим, улучшенный модельный контракт на разработку месторождений был подписан 6 февраля. В сам проект будут привлечены 6 млрд долларов. Общие запасы участка по структуре Каламкас-море и Хазар составляет 81 млн тонн нефти. В дальнейшем будут проведены работы и на сухопутной морской части Каспийского моря.