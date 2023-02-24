Казахстан активизировал торговлю с Кыргызстаном. Только в прошлом году республика экспортировала в соседнее центральноазиатское государство товаров на сумму свыше 745 млн долларов. По данным Бюро национальной статистики, это почти на 10 с половиной % больше, чем в 2021-ом. Наша страна поставила соседям легковые автомобили, уголь, золото, телефоны. В свою очередь Казахстан импортировал из Кыргызстана продукции на 384 млн долларов. В республику ввезли руду и концентраты для драгоценных металлов, стекло, мучные изделия и другое.