Нацбанк РК сохранил базовую ставку

Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку. Она осталась на уровне 16,75%. Решение основывалось на обновленных прогнозах финансового регулятора, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких мировых цен на продовольствие. Отметим, очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено Нацбанком 7 апреля.