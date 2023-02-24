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  • 24.02.2023, 17:00
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Проект «Made in pharma kz» запущен в Казахстане

В Казахстане запущен проект «MADE IN PHARMA KZ». Его цель – способствовать доведению доли отечественного производства лекарственных средств и медизделий до 50% к 2025 году. Проект, отмечают эксперты,  позволит также консолидировать работу профильных  ассоциаций страны и дать  толчок развитию новых совместных производств. Сегодня в фармпромышленности Казахстана насчитывается более 30 предприятий, деятельность которых соответствует стандарту надлежащей практики. С производителями лекарственных средств заключены  долгосрочные договоры. Их подписано более 100 на поставку свыше 4672 наименований медикаментов. Придает особый импульс развитию отрасли, подчеркивают эксперты, и внедрение мировых практик.

Руслан Нурмуханов, Председатель Ассоциации отечественных производителей медизделий и техники:

– На сегодняшний момент минимальный норматив оснащения ФАПов, медицинских пунктов СВА возможно оснастить полностью продукцией отечественного производства, то есть начиная от медицинской мебели, заканчивая электрокардиографами, приборами для измерения глюкозы крови, липидометрами и так далее. Мы планируем, чтобы продукция наших членов Ассоциации активно была прописана в рамках этих типовых проектов. 

Ерхат Ескалиев, Председатель Правления ТОО «СК-Фармация»:

– Региональные препараты, которые будут производиться в Казахстане, будут, в первую очередь, на эти страны близлежащие тоже экспортироваться. Поскольку эти крупные компании  выбрали Казахстан, мы должны соответствовать, дать лучшие условия, лучшую практику, чтобы наши отечественные производители были  готовы к приему таких производств.  

 

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