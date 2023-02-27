Новый газоперерабатывающий завод запустят в Казахстане

Новый газоперерабатывающий завод будет запущен в 2025 году в Казахстане. Сейчас на Кашагане ведется его активное строительство. Мощность предприятия составит 1 миллиард кубометров. Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсудили в Правительстве. Также было отмечено, что в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубометров.

Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по 2 млрд кубометров. В ближайшее время в Правительстве намерены принять детальную Дорожную карту по новому газовому заводу.