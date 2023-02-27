В стартапы привлечены инвестиции в размере 130 млн долларов

130 млн долларов инвестиций привлекли в стартапы в Казахстане. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны. В ведомстве отметили, что ключевым стратегическим направлением является развитие экспорта IT-услуг. В связи с этим в национальном проекте в качестве основной цели обозначены специальные показатели, в том числе – до 2025 года довести IT-экспорт до 500 млн долларов.

К слову, в республике создаются благоприятные условия для выхода отечественных предпринимателей на глобальный рынок, реализуются различные меры государственной поддержки. Кроме того, в стране действует механизм возмещения затрат в направлении информационно-коммуникационных услуг для индустриально-инновационных учреждений, выпускающих продукцию на экспорт. Благодаря этому инструменту в 2022 году окупилось почти 60 млн тенге затрат.