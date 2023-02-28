Казахстан расширит инвестиционное сотрудничество с Китаем

52 инвестиционных проекта на 21 млрд долларов реализуют Казахстан и Китай. Страны сотрудничают в таких приоритетных секторах экономики, как агробизнес, ВИЭ, ГМК, машиностроение. Об этом сообщает «Kazakh Invest». Сейчас в нашей стране действуют более полутора тысяч предприятий с участием китайского капитала. Сотрудничество между государствами углубляется благодаря взаимодействию регионов двух стран. Большие перспективы в углублении партнерства наблюдаются в сферах АПК, туризма, промышленности, био – и цифровой экономики, ВИЭ.