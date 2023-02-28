К. Токаев принял государственного секретаря США

Касым-Жомарт Токаев принял Госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Энтони Блинкен прибыл в Астану с официальным визитом. Он придаст дополнительный импульс построению стратегического сотрудничества между странам, отметил Глава государства.

Сегодня надежные долгосрочные двусторонние отношения налажены в таких областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом вложений более 62 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1. В свою очередь Энтони Блинкен выразил благодарность за организацию в Астане встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США. Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому сотрудничеству. Мы построили очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета.

Энтони Блинкен, Государственный секретарь США:

– На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу. В то же время мы благодарны Вам и Вашей команде за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона.

Госсек США Э.Блинкен встретился с М. Тлеуберди

Отметим, до встречи с главой государства Энтони Блинкен посетил казахстанский МИД. Он встретился с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Стороны провели переговоры.