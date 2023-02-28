Эксперты МАГАТЭ начали работу в Казахстане. По данным Министерства энергетики, миссия организации планирует охватить широкий спектр вопросов, в том числе будут оказывать содействие в совершенствовании всеобъемлющего отчёта по развитию ядерно-энергетической инфраструктуры нашей страны. В спектр вопросов также войдет и строительство первой АЭС.

В ведомстве отмечают, отчёт – это первый этап, который определит готовность по осуществлению ядерно-энергетической программы, и содержит обоснование и стратегию её практической реализации. Миссия экспертов МАГАТЭ продлится до 3 марта.