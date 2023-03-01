До 84 млрд тенге вырастет экспорт казахстанской IT-продукции в 2023 году

До 84 млрд тенге вырастет экспорт IT-продукции из Казахстана в 2023 году. Показатели по сравнению с прошлым годом увеличатся вдвое. Об этом говорится в утвержденном Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики пятилетнем плане развития.

По прогнозу ведомства, максимальный рост показателя придется на 2023-2024-ые, затем поставки программного обеспечения из Казахстана стабилизируются на уровне 210-240 млрд тенге в год. Наряду с этим ожидается, что в 2023 году почти в два с половиной раза увеличится число квалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.