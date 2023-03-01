Порядка 800 избыточных требований к бизнесу сократят в нефтегазовой отрасли РК

Порядка 800 избыточных требований к бизнесу будут сокращены в нефтегазовой отрасли Казахстана. Развитие сферы обсудили на заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Сегодня в республике принимаются все меры для повышения эффективности добычи и расширения перерабатывающих производств. Так, в геологоразведку был внедрен Улучшенный модельный контракт. Он предусматривает пакет регуляторных и фискальных преференций для проектов по добыче углеводородов, в том числе газа.

В 2023 году уже подписан первый такой контракт с объемом инвестиций в 6 млрд долларов. Прорабатывается подписание еще одного с ожидаемыми инвестициями на уровне порядка 2 млрд долларов. Активно развивается и нефтегазохимическая промышленность. В частности, в конце прошлого года запущен нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн. Дополнительно реализуются еще четыре крупных проекта по производству полиэтилена, бутадиена и его производных на 12 млрд долларов. Кроме того, приняты меры по упрощению проведения электронных аукционов в отрасли. Отметим, по данным ОПЕК, сегодня Казахстан входит в ТОП-10 экспортеров нефти.