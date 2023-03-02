23 млн тонн достиг объем грузоперевозок между РК и Китаем в 2022 году

Исторического максимума достиг объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем в 2022 году. Он составил свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021-ом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанских железных дорог. Стороны готовы сотрудничать и в вопросе развития международных транспортных коридоров, проходящих через Казахстан.

Особое внимание государства уделяют новым проектам. В частности, модернизации участка «Достык – Мойынты» и строительству третьего железнодорожного погранперехода на участке «Бахты – Тачэн».

Напомним, в прошлом году перевозки по коридору «Китай - Азия – Европа» за месяц увеличились на 218%.