Производство по переработке использованного растительного масла запустят в Казахстане

В Казахстане планируют запустить уникальное производство по переработке использованного растительного масла. Применять вторичный продукт можно повсеместно. Например, для сельскохозяйственных нужд. Из такого сырья можно изготавливать смазку для агротехники, корма для животных и птиц, а еще лакокрасочные изделия, мыло и даже биотопливо. Проект – разработка ученых Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина.

Жулдыз Сатаева, автор проекта, учёный:

– Сегодня очень большое количество накапливаемых используемых растительных масел с сети общественного питания. При чем, эти масла сливаются в канализацию, засоряют экологию, и это опасно для здоровья людей. И повышает производственные расходы. Мы растительными маслами занимаемся давно, и эта идея тоже сидела давно, но буквально нам хватило полгода для того, чтобы завершить эту исследовательскую работу и, таким образом, принять участие в конкурсе коммерциализации. Это на инициативной основе.

Ноу-хау отечественных учёных уже заинтересовались столичные инвесторы. В запуск нового производства они готовы вложить свыше 90 млн тенге.

Алмас Сулейменов, предприниматель:

– Спасибо фонду науки, что пригласили меня, включили в Инкубатор бизнеса. Я сам занимаюсь маслом. Хочу проинвестировать новые инновации, новые технологии, внедрить в наше производство. Меня интересует регенерация отработанных растительных масел, производство кормов, кормообразующие прожукты, лакокраска. Этой технологии аналогов нет в Казахстане, мы готовы запускать в ближнее зарубежье – Узбекистан, Россию, Казахстан. Производство будет в Астане.

Активное содействие в коммерциализации научных разработок казахстанских исследователей оказывает «Фонд Науки». Он выступает оператором программы грантового финансирования с целью реализации наукоемких производств в стране. К этой работе подключают отечественных инвесторов, которые заинтересованы помочь ученым запустить проект в дело.

Курмангазы Омаров, Директор Департамента по инвестициям и новым проектам АО «Фонд науки»:

– Грант целевой, он рассчитан на поддержку наших ученых изобретателей, но для привлечения бизнеса мы включили обязательное требование со-финансирование, которое позволит им привлекать бизнес в реализацию этих проектов на взаимовыгодных условиях. Ученым предлагаются очень комфортные условия зарабатывать деньги совместно с бизнесом.

В клуб бизнес-партнеров, основанный Фондом Науки, входит более 170 предпринимателей. Накануне, по итогам их встречи с разработчиками, была заключена договоренность на запуск 5 новых наукоемких производств в столице.

Автор: Айгерим Акимжанова