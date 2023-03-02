Навигационные пломбы начнут применять в ЕАЭС

Транзитные перевозки через Казахстан и территорию стран ЕАЭС в прошлом году продемонстрировали рост – на 13 и 10%, соответственно. Способствовало этому введение в 2021 году пилотного проекта по использованию навигационных пломб, позволяющих отслеживать и сопровождать грузы при транзите.

Соглашение о применении этого инструмента в странах Евразийского экономического союза ратифицировали в Верхней Палате Парламента. Как отметили в Сенате, отслеживание перевозок по территориям стран-участниц ЕАЭС обеспечивается нацоператорами благодаря использованию навигационных информсистем.

В целом в период с 2019 по 2020 годы в Казахстане выявили около 11 тысяч случаев нелегального импорта и свыше 20 тысяч нелегального транзита. Это составляет около 17% от общего объема транзитных перевозок страны. Внедрение пилотного проекта повысило прозрачность и в 2021 году сократило число таких нарушений сразу в 26 раз.

Ерулан Жамаубаев, Министр финансов РК:

– В 2021 году поступления в Бюджет от налога на добавленную стоимость касательно товаров, перевезенных через территорию стран ЕАЭС, составили 916 млрд тенге. За год поступило 236 млрд тенге. Уже в 2022 году объем таких поступлений составил 1 трлн 47 млрд тенге. Мы должны продолжить реализацию данного пилотного проекта, чтобы сократить объемы теневых грузоперевозок. Этому, безусловно, будет способствовать ратификация данного соглашения, позволяющая нам применять навигационные пломбы при транзите грузов.