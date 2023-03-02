Производство локомотивов увеличат в РК

Мощности локомотивного завода в Казахстане удвоят. Перспективы расширения сотрудничества в машиностроении обсудили Премьер-министр Алихан Смаилов и Гохан Байхан – старший вице-президент американской компании, инвестирующей в астанинское локомотивное производство.

Глава Правительства отметил, что объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, по прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет.

В связи с этим наша страна намерена максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки. В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. В свою очередь руководство предприятия, выпускающее локомотивы, подчеркнула, что уже инвестировали средства в расширение производства. Кроме того, в компании намерены повысить качество сервиса, внедрить «зеленые» инновации и наращивать экспорт в другие страны региона.