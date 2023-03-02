До 35 млрд долларов доведут взаимную торговлю между РК и Китаем к 2030 году

Взаимную торговлю между Казахстаном и Китаем к 2030 году намерены довести до 35 млрд долларов. В частности, отечественные предприятия готовы нарастить экспорт продовольственных товаров в Поднебесную. И здесь большое значение имеет снятие торговых барьеров и ограничений. Об этом на встрече с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо заявил Премьер-министр Алихан Смаилов.

В свою очередь китайская сторона выразила заинтересованность в импорте сельхозпродукции из нашей республики, а также в партнерстве в IT-секторе, увеличении объемов транспортных перевозок. На встрече обсудили и вопросы открытия третьего железнодорожного перехода, развитие Транскаспийского международного маршрута, строительство автомагистралей.

По словам Чжан Сяо, казахстанским компаниям оказывается поддержка при выходе на крупные торговые платформы. Китайский дипломат особо подчеркнул, что у двусторонних экономических отношений есть все возможности для активного наращивания.