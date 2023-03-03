Срок прохождения транзитных грузов по Казахстану сократился в 2 раза

В 2 раза сократился срок прохождения транзитных грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Так, если в прошлом году товары пересекали территорию республики за 12 дней, то сейчас за 6. К концу года показатель уменьшится до 5 суток. Меры по развитию международного коридора рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках маршрута уже снизился с 53 до 23 дней, а по итогам года должен достичь 14-18 дней. Это результат совместной работы стран-участниц по устранению «узких мест» на маршруте, введению сквозных тарифов и других мер. Кроме того, на совещании рассмотрен и вопрос подготовки Соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию Транскаспийского международного коридора. Оно предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.