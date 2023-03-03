Казахстанский терминал построят на территории сухого порта Сиянь в Китае. Для нового логистического проекта планируется выделить восемь гектаров земли. В пресс-службе Казахстанских железных дорог отметили, что 40% грузов на международный сухой порт приходят со стороны Казахстана, а также здесь формируется 30% контейнеров от общего объема отгруженных контейнерных поездов сообщением «Китай-Евросоюз». Отметим, Сиань – самый большой город Северо-Западного Китая, столица провинции Шэньси. Население округа составляет более 12 млн человек.