Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК

Казахстан и Узбекистан определили место строительства Международного центра промышленной кооперации. Соответствующий протокол подписали на минувшей неделе в Шымкенте заместители глав Правительств двух республик.

Расположится центр в районе международных пунктов пропуска «Атамекен» – «Гулистан». Под его строительство стороны планируют выделить земельные участки по 50 Гектаров от каждой. Вместе с тем до 15 марта стороны договорились определить список потенциальных проектов.

Отметим, что Центр станет не только примером эффективного промышленного взаимодействия, но и ключевой площадкой активно развивающегося центрально-азиатского экономического коридора «Север – Юг»».

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5 млрд долларов

Отметим, по итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5 млрд долларов по итогам. Это почти на 30% выше показателя предыдущего года. Объем экспорта отечественных товаров составил 3,7 млрд долларов. Рост в основном произошел из-за увеличения поставок руды и медных концентратов, пшеницы, автомобилей, подсолнечного масла, говядины и алюминия.

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