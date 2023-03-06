Платформу для мониторинга недропользователей разработали в РК

Платформу для мониторинга недропользователей разработали в Казахстане. Так, на сайте Minerals.gov.kz. можно узнать о распределении лицензионных участков и проследить за деятельностью недропользователей. Для самих инвесторов также доступна полная информация о запрашиваемом участке, начиная от прилегающей инфраструктуры и заканчивая прошлыми геологическими и геофизическими отчетами в электронном формате.

Запуск сервиса в промышленную эксплуатацию запланирован на май этого года, говорят разработчики. Ими выступили минцифры и мининдустрии, а также нацкомпания «Қазақстан Ғарыш Сапары». Сейчас они собирают предложения по улучшению и развитию платформы. В дальнейшем будут разработаны новые функции по мониторингу исполнения лицензионно-контрактных условий недропользователями.

Куандык Шуленбаев, Заместитель Председателя правления НК «Казакстан гарыш сапары»:

- На сегодняшний день посредством платформы недропользователи, инвесторы имеют возможность выбирать участки для недропользования либо запрещенных, либо разрешенных, где можно вести любые геологоразведочные работы. Платформа позволяет изучать геологические отчеты, которых уже более 30 тысяч, на этот год мы планируем залить туда свыше 20 тысяч дополнительных отчетов, которые дадут возможность любым пользователям в режиме онлайн просматривать и далее скачивать эти отчеты. Таким образом, платформа позволяет полностью прозрачно и онлайн, в автоматическом режиме получить лицензию либо на разведку, либо на добычу. И в последующем планируется разработка дальнейших бизнес-процессов, согласно Кодексу о недрах.