Приток в Казахстан ПИИ в 2022 году предварительно оценивается в $27 млрд

В 27 млрд долларов оценивается приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2022 году. Об этом сообщает Министерство нацэкономики страны. По предварительным данным ведомства, внешнеторговый товарооборот в прошлом году вырос чуть более чем на 32% и составил порядка 134 с половиной млрд в американской валюте.

Показатели по экспорту – около 84 с половиной млрд. В Миннацэкономике отмечают, что в 2023-ом адаптация ВВП Казахстана к новым условиям продолжится. Положительное влияние на экономическую активность будет оказывать господдержка. В частности - в рамках программ «Дорожная карта бизнеса», «Экономика простых вещей». Сохраняется и прогноз по росту экономики в этом году на уровне 4 %.