Казахстанские стройматериалы вытесняют импортные. За 11 месяцев 2022 года отечественные производители на рынке страны заняли львиную долю в 66%, сообщает портал Энерджипром кз. Так, например, около 96% сборных строительных металлоконструкций, реализованных в республике в прошлом году, были отечественного производства. По выпуску огнеупорного цемента, строительных растворов и аналогичных составов заводы нашей страны заняли долю в 86,6%.

К слову, в 2022 году объёмы импорта стройматериалов в Казахстан от зарубежных производителей были значительно сокращены: на 8% в натуральном выражении. В денежном же выражении объёмы производства стройматериалов в Казахстане выросли на четверть, впервые превысил триллионную отметку.