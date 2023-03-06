Международное агентство Standard&Poor's улучшило прогноз Казахстана на «стабильный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне трипл Би-/А-3». В отчете подчеркивается то, что ключевыми факторами являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. Они устойчивы и достаточны для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти. Также аналитики отмечают эффективную макроэкономическую политику, проводимую Правительством. Она нацелена на диверсификацию через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, совершенствование налоговой политики, сокращение административных барьеров для бизнеса. По мнению экспертов, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций. В целом международное рейтинговое агентство прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне чуть выше 4% в этом году и в среднем около 4% в 2023-2026-ых.