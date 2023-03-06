Глава государства принял председателя Сената Парламента

О планах по уточнению республиканского бюджета на 2023 год Касым-Жомарту Токаеву доложил Маулен Ашимбаев. Также Спикер Сената отметил, что предстоящий период планируется рассмотреть Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека, а также госслужбы. С момента начала исполнения Сенатом функций Парламента по принятию законов был одобрен и принят 21 документ. Рассказал Маулен Ашимбаев и о проводимой Палатой работе по реформированию судебной системы. Так, в Сенате создана группа, которая по итогам 60 заседаний собрала порядка 350 предложений. Как результат, были разработаны два законопроекта.