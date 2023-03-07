Инвестиции в отечественную пищевую промышленность показывают уверенный рост. По данным аналитического портала Финпром.кз, сумма капитальных вложений в сферу производства продуктов питания только за январь 2023-го превысила 14 млрд тенге. К слову, в денежном выражении это почти на 42% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков, за прошлый 2022 год в сферу пищепрома было вложено более 140 млрд в нацвалюте. Доля сектора от общих инвестиций в обрабатывающую промышленность составила более 9%. Больше всего средств - свыше 5 млрд тенге было привлечено в Северо-Казахстанскую область. На втором месте - Акмолинская область с 3, 5 млрд, на третьей строчке - Алматинский регион и 2,7 млрд тенге инвестиций.