Казахстан принимает участие в Международной горнорудной выставке в Торонто

Национальный павильон Казахстана впервые открылся на горнорудной выставке в канадском Торонто. Здесь отечественная делегация представила интересы индустрии разведки, добычи и разработки полезных ископаемых, сообщает Казах инвест. В ее состав вошли около 50 представителей крупнейших отечественных компаний. Как отметил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, работа национального павильона будет стимулировать экономическое сотрудничество с другими странами. Казахстан сегодня уделяет большое внимание развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. На их долю приходится 20% национального экспорта страны. Республика приглашает инвесторов освоить более 60 месторождений цветных металлов. Отметим, в Торонто пройдет и канадско-казахстанский бизнес-форум. В целом ежегодно международная выставка PDAC привлекает до 25 тысяч посетителей из более чем 130 стран.