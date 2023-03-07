11 километров автодорог отремонтируют в Шымкенте

В Шымкенте в этом году отремонтируют 11 километров автодорог. Модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры города обсудили в Правительстве. В частности, в 2023 году запланирована реконструкция сетей теплоснабжения и котельной, а также строительство новой насосной станции. На совещании также рассмотрены вопросы обеспечения инфраструктурой трех индустриальных зон, создания вокруг НПЗ производств по глубокой переработке сырья, расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и совершенствования механизма предоставления земельных участков СПК для реализации инвестпроектов.