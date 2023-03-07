Казахстан увеличит поставки органического продовольствия в ЕС

Высококачественное органическое продовольствие в страны ЕС может поставлять Казахстан. Речь идет об экспорте отечественной рыбной продукции во Францию и Швейцарию, договоренности уже есть. Отметим, по итогам прошлого года поставки казахстанской рыбы в государства Евросоюза увеличились почти в 1,5 раза и составили почти 9 тыс. тонн. Основными потребителями стали Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Литва, Латвия, Дания, Австрия и Германия. Также наша страна могла бы отправлять на европейские рынки мед, конину, говядину и молочные товары. К слову, на долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли Казахстана. По итогам 2022 года, товарооборот сельхозпродукции составил почти 1 млрд долларов.