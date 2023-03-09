$610 млрд инвестиций необходимо РК для перехода к углеродной нейтральности

610 млрд долларов инвестиций необходимо Казахстану для перехода к углеродной нейтральности. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов страны. По информации ведомства, более половины необходимых средств, а это 386 млрд – действующие в экономике инвестиции. Они будут переориентированы из сырьевых секторов в более зеленые и порядка 224 млрд – из новых источников.

Если финансовая потребность до 2030 года составляет 10 млрд долларов, то остальные 600 млрд будут направлены на озеленение экономики до конца 2060 года. Отметим, в этом году продолжила действовать «Глобальная программа инноваций в области чистых технологий». В Казахстане его реализует Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов.