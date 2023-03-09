Ветроэлектростанцию построят в СКО

Еще одну ветровую электростанцию планируют построить в Казахстане. Объект мощностью 10 МВт намерены возвести на севере страны в 2023-2024 годы. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области отметили, что работа по размещению альтернативных источников энергии проводится в рамках Концепции по переходу республики к «зеленой экономике».

К слову, сегодня в регионе размещено 174 объекта по использованию возобновляемой энергии, суммарной мощностью свыше 70 МВт. Это в том числе Сергеевская ГЭС, шесть ветрогенераторов и 125 биокотлов. По словам представителей местной власти, внедрение проектов способствует улучшению экологической обстановки, снижению количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду, уменьшению рисков крупномасштабных аварий.