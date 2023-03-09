Экспорт Казахстана в Южную Корею вырос

Товаров на 4,5 млрд долларов поставил Казахстан в Южную Корею в 2022 году. Это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021-го. Такие данные приводит Бюро национальной статистики. Значительный рост произошел благодаря увеличению поставок нефти в 1,7 раза. В целом в перечень экспортируемых товаров вошли ферросплавы, изделия из титана и тантала.

Также в Страну утренней свежести наша страна поставляет семена льна и картины. Казахстан в свою очередь импортировал в прошлом году из Южной Кореи легковые автомобили, запчасти к ним, двигатели внутреннего сгорания. Всего на полтора млрд долларов!