Крупный медеплавильный завод построят в ВКО

В Восточном Казахстане планируется построить крупный медеплавильный завод мощностью 300 тысяч тонн катодной меди в год. Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены на совещании под председательством Премьер-министра республики. Проект позволит привлечь иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест. К тому же, ожидается, что завод значительно увеличит объемы отечественного экспорта. Алихан Смаилов поручил госорганам обеспечить активное взаимодействие с инвесторами для реализации проекта.