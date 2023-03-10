Новые химпроизводства запустят в РК

Новые химические производства намерены запустить в Казахстане в 2024 году. Так, в Мангистауской области запланирован ввод восьми заводов. Об этом сообщили в акимате.

Второй этап нефтехимического комплекса, мощностью 200 запустят в тыс. тонн судового топлива в год. Также намечено открытие производств сульфата аммония, углеродно-аммонийных солей, аммиачной воды, антифриза, изоляционных материалов из мембраны, прочих основных органических химических веществ. Их общая стоимость составляет около 20 млрд тенге.