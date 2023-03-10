Казахстан и Китай будут совместно готовить технических специалистов

Готовить технических специалистов в области машиностроения совместно будут Казахстан и Китай. При их обучении намерены использовать передовые китайские технологии. В перспективе предусмотрено расширение направлений сотрудничества, в том числе в таких областях, как выпуск электромобилей, ЗD-печать, автоматизация производства.

По информации Министерства иностранных дел страны, Восточно-Казахстанский технический университет и Тяньцзиньский профессиональный университет подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Отметим, цель китайского проекта – оказание содействия зарубежным техническим учебным заведениям в подготовке квалифицированных кадров путём совместного учреждения профессионально-технических образовательных центров. На сегодняшний день в 21 стране функционируют 26 таких мастерских.