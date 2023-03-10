Казахстан ведет переговоры о свободной торговле с ОАЭ

Казахстан и ОАЭ ведут переговоры о свободной торговле. Как сообщает минторговли и интеграции, в Дубае стороны обсудили будущее соглашение. Оно позволит создать условия для беспошлинного и безбарьерного товарооборота между государствами-членами ЕАЭС и Арабскими Эмиратами.

Документ включает в себя вопросы не только торговли товарами, но и разрешения споров, защитные меры, а также техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование. Отметим, торговля между Казахстаном и ОАЭ активно развивается. По итогам прошлого года, она составила свыше 632 с половиной млн долларов. Большая часть из них, а именно 560 млн, составляет экспорт отечественной продукции.