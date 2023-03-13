Казахстан нарастил экспорт пшеницы

Свыше 6 млн тонн пшеницы и меслины экспортировал Казахстан за рубеж в 2022 году. На этом наша страна заработала около 2 млрд долларов. Больше всего отечественного сырья отправили в Узбекистан. В тройке лидеров также - Таджикистан и Туркменистан. Кроме того, пшеницу и меслин закупили Афганистан, Иран и Италия.

Отметим, стоимость экспортных поставок в секторе выросла на 10% за год. А в январе 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере выращивания зерновых и зернобобовых культур и семеноводства составили порядка 15 млрд тенге. Наибольший объём капиталовложений пришёлся на Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области.