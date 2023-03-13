Компании из Финляндии реализуют ряд проектов в Казахстане

Ряд проектов в Казахстане планируют реализовать компании из Финляндии. В частности, финский логистический оператор намерен развивать контейнерные перевозки по маршруту «Китай – Финляндия – Китай» транзитом через территорию республики и в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

Как сообщает Kazakh Invest, соответствующее соглашение уже подписано. Кроме того, стороны договорились запустить и регулярный совместный контейнерный сервис по этому направлению. Еще одна компания заинтересована в создании в Казахстане целлюлозно-бумажного кластера. А финское агентство по безопасности и химвеществам планирует повысить потенциал выпускаемой казахстанской химической продукции.

В частности, казахстанским производителям готовы предложить финскую модель оценки рисков при обороте и выпуске товаров. В целом, по итогам 9 месяцев прошлого года, приток прямых инвестиций из Финляндии в Казахстан превысил 12 млн долларов. А товарооборот между двумя странами достиг 180 млн в американской валюте.