Еще 14 компаний смогут поставлять продукцию в Саудовскую Аравию

Еще несколько казахстанских компаний получили право экспортировать продукцию в Саудовскую Аравию. По данным Министерства торговли и интеграции страны, в Реестр предприятий вошли производители мясной продукции и меда. Теперь их в каждом списке по 14.

Отметим, товарооборот между Казахстаном и Саудовской Аравией за 2022 год составил 16 с половиной млн долларов. Это на 90% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наша страна поставляет в Королевство ферросплавы, машины и механические устройства спецназначения, изделия из черных металлов, уголь, хлеб и мучные изделия. Из Саудовской Аравии в республику завозят нетканые материалы, сахар, краски и лаки, трубы и другую продукцию.