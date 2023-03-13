Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

Европейские партнёры заинтересованы в наращивании сотрудничества с Казахстаном
  • 13.03.2023, 16:30
  • 45

Европейские партнёры заинтересованы в наращивании сотрудничества с Казахстаном

Самая крупная миссия международных наблюдателей на парламентских выборах в Казахстане будет представлена от ОБСЕ. Организацию представят около 400 наблюдателей. По данным МИД республики, накануне международны эксперты также положительно оценили реализованную  в стране реформу избирательной системы. По словам представителей внешнеполитического ведомства, сегодня европейские партнеры  заинтересованы в наращивании двустороннего сотрудничества. В июне этого года ожидается проведение Международного форума Астана. Он пройдет на уровне глав государства, правительств и крупных транснацкомпаний и академических кругов. В ближайшее время ожидаются визиты на высоком уровне представителей Великобритании, Чехии, Италии, Австрии и других стран.

 

 

 

 

 

Теги:

читайте также