Европейские партнёры заинтересованы в наращивании сотрудничества с Казахстаном

Самая крупная миссия международных наблюдателей на парламентских выборах в Казахстане будет представлена от ОБСЕ. Организацию представят около 400 наблюдателей. По данным МИД республики, накануне международны эксперты также положительно оценили реализованную в стране реформу избирательной системы. По словам представителей внешнеполитического ведомства, сегодня европейские партнеры заинтересованы в наращивании двустороннего сотрудничества. В июне этого года ожидается проведение Международного форума Астана. Он пройдет на уровне глав государства, правительств и крупных транснацкомпаний и академических кругов. В ближайшее время ожидаются визиты на высоком уровне представителей Великобритании, Чехии, Италии, Австрии и других стран.