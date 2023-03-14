Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

Казахстан и Корея намерены расширить партнерство в области строительства
  • 14.03.2023, 14:30
  • 35

Казахстан и Корея намерены расширить партнерство в области строительства

Казахстан и Корея намерены расширить стратегическое партнерство. В частности, в сфере строительства и экологической промышленности. Меморандум о сотрудничестве заключен между министерством индустрии и инфраструктурного развития страны и Корейским институтом гражданского строительства и строительных технологий. Как отметила казахстанская сторона, документ важен для развития инфраструктуры республики. Особенно учитывая большую территорию и разные климатические условия в стране, требуется соблюдение определенных строительных норм и стандартов. Корейская сторона выразила заинтересованность в тесном сотрудничестве научного сообщества двух государств.

Теги:

читайте также