Экспорт казахстанской нефти через Азербайджан начнется в этом году

Тестовую отгрузку 7 тысяч тонн нефти с месторождения Кашаган планируется произвести в марте в порту Актау. Далее экспортное черное золото пройдет через порт Баку, сообщает крупнейшая нефтепроводная компания страны. Отметим, что казахстанские углеводороды транспортируются не только по направлению Восток-Запад, но и по направлению Север-Юг. Южный маршрут проходит через Туркменистан и Иран. Кстати, переговоры о транспортировке нефти в Иран через Турцию стороны уже провели.



