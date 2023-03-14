Крупные газовые месторождения заработают в РК

Три крупных газовых месторождения планируют запустить в Казахстане в ближайшие пять лет. Об этом сообщает национальная газовая компания страны. Так, в этом году планируется ввести в эксплуатацию месторождение Анабай. Там прогнозный объем добычи составляет 16 млн куб. м в год. Уже в 2026 году будет запущено месторождение Барханная. Там намерены добывать 48 млн куб. м. И наконец - Придорожное. Это месторождение заработает в 2027 году. В планах добывать на нем 142 млн куб. м в год.