Объем ВВП РК за два месяца увеличился на 4,3%

Экспортные и импортные показатели Казахстана стремительно растут. Только в январе внешнеторговый оборот страны вырос почти на 16% и превысил 10 млрд долларов. Увеличились поставки обработанных товаров на 21,5% с начала года. Об основных итогах развития экономики за январь-февраль рассказал в Правительстве глава профведомства Алибек Куантыров.

По его словам, объем ВВП республики за два месяца увеличился на 4,3%. При этом самые высокие темпы роста наблюдаются в сфере машиностроительной и легкой промышленностей. Объемы производства в этих отраслях выросли почти на треть. Отмечается заметный темп роста в сфере услуг и инвестиций.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 72,8%, сельском хозяйстве – на 33,1%, операциях с недвижимостью – на 12,1%, а также в промышленности – на 14,1%.