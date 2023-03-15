На 4,2% увеличится ВВП РК в 2023 году – эксперты

На 4,2% может увеличиться ВВП Казахстана в 2023 году. Такой прогноз озвучивают аналитики Евразийского банка развития. По их данным, крупная экономика региона – экономика нашей страны демонстрирует сильные показатели роста. В январе они увеличились на 5,6%. Высокие показатели достигнуты за счет восстановления сектора услуг. Наибольший темп прироста отмечен в торговле, а также информации и связи.

Кроме того, повысилось производство товаров, в том числе в сельском хозяйстве. Выросли и объемы строительства преимущественно за счет ввода в эксплуатацию нового жилья. Продолжила набирать обороты и инвестиционная активность. Наиболее активно привлекали капиталовложения горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, сектор операций с недвижимостью, транспорт и складирование.