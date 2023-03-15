Новые СЭЗ создадут в Казахстане

Две новые специальные экономические зоны создадут в Казахстане. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, они появятся в Алматинской и Туркестанской областях. Согласно концепции, здесь будут запущены производства в сфере строительства и обрабатывающей промышленности.

Отметим, что специальные экономические зоны будут работать по новой модели. В частности, будет внедрен дифференцированный подход предоставления льгот. Он означает, что участники смогут рассчитывать на преференции в зависимости от вложенных инвестиций. Это позволит увеличить налоговые поступления в республиканский бюджет.