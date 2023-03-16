Ветровую электростанцию построят в джунгарских воротах

Еще один объект ВИЭ появится в Казахстане. Строительство очередной ветровой электростанции планируют начать в области Жетісу. Объект мощностью 1 ГВт намерены возвести в 2025 году. Соотвествующее соглашение было подписано между представителями нашей страны и Саудовской Аравии.

Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целей, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии.